Дженнифер Лопес прокомментировала слухи о расставании с Алексом Родригесом

Лос-Анджелес, 14 марта. Певица Дженнифер Лопес и ее избранник Алекс Родригес признались в трудностях в отношениях. Однако пара опровергла домыслы о расставании.

Информацию о разрыве отношений связывали с романом бывшей звезды бейсбольной команды New York Yankees и участницей реалити-шоу «Южное очарование» Мэдисон Лекрой. Но Джей Ло и Алекс Родригес решили выступить с заявлением и рассказать, что происходит в их союзе.

«Все слухи неточны. Мы работаем над некоторыми вещами», — рассказала пара журналистам.

Эту версию подтвердил еще один источник из близкого окружения пары. Он сообщил о трудной ситуации в их отношениях, но звезды все еще вместе. В своих аккаунтах в социальных сетях Дженнифер Лопес и Алекс Родригес никак не высказались по поводу всей ситуации. У преданных поклонников остается еще много вопросов, на которые пока никто не дает ответов.

Слухи о расставании Дженнифер Лопес с бейсболистом Алексом Родригесом появились на днях во многих американских таблоидах. Однако ни один из них не назвал точную причину такого решения. Пара начала встречаться в 2017 году.