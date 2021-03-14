Сын Никаса Сафронова худеет для роли «авторитета» в «Брат-3»

Москва, 14 марта. Сын известного российского художника актер Дмитрий Сафронов рассказал о занятиях с инструктором по стрельбе и тренировках для роли «авторитета» в новой части фильма «Брат».

В Тамбове идут приготовления к съемкам фильма «Брат-3». Картина о приключениях преступной группировки, в которую входят молодые парни, будет состоять из нескольких новелл, что являются частью одной истории. Режиссером ленты стал Валерий Переверзев.

Одну из ролей в фильме сыграет сын художника Никаса Сафронова актер Дмитрий Сафронов. Сафронов-младший для роли в новой части «Брата» усердно работает над собой. Ради съемок артист перебрался из Литвы в Москву, где посещает тренажерный зал.

«Мне нужно быть не качком, а парнем спортивного телосложения. В связи с карантином, переездами и командировками я несколько себя запустил. Но ничего: скоро мое тело придет в норму. Результаты уже радуют: скинул семь килограммов», — рассказал артист изданию «Собеседник».

Со слов актера, ему досталась роль, которая влияет на развитие сюжета. Герой Сафронова-младшего будет стрелять из пистолета, а потому актер активно занимается с инструктором и посещает тир.

«Роль у меня — знаковая, она влияет на ход событий всего фильма. Я буду авторитетом. На съемках мне предстоит пользоваться пистолетом. Так что я теперь еще хожу в тир. Взял себе профессионального инструктора», — рассказал Сафронов-младший.

Актер поделился, что также обновляет в памяти навыки, которые получил в театральном училище. Режиссер картины посоветовал отработать артисту эмоции, взгляд, чтобы легче было сниматься крупным планом.

Чтобы пройти кастинг на роли второго плана в фильме «Брат-3» жители Тамбова выстроились в огромную очередь. Авторы проекта устроили в городе грандиозные пробы.