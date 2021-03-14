Единый номер служб экстренной помощи в Москве будет обязательным

Москва, 14 марта. Операторы телефонной связи Москвы будут обязаны давать абонентам бесплатную возможность вызова экстренных служб по номеру «112» с 21 апреля 2021 года, следует из приказа Минцифры.

Система-112 объединяет шесть служб: полицию, скорую помощь, пожарную охрану, службу реагирования в ЧС, аварийную службу газовой сети и службу «Антитеррор». В ситуации экстренного вмешательства человек может позвонить на этот номер и ответивший оператор сам решит, какую именно службу следует отправить на вызов. Также продолжат функционировать профильные номера при вызове с мобильного телефона — «101», «102», «103» и «104» («01», «02», «03» и «04»).

Такая система была довольно давно внесена и используется в столице на протяжении нескольких лет, передает «Парламентская газета». Однако это была часть ее опытной эксплуатации, организацией которой занимались власти региона. Приказ Минцифры подразумевает, что отныне эта система будет использоваться в полном объеме и на постоянно. Портал ведомства передает, что подобные указы Минцифры издал для 52 регионов. В некоторых субъектах система-112 функционирует на данный момент в пилотном режиме.

Недавно сообщалось, что в Москве сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося десятилетнего ребенка. Военнослужащие вернули родителям найденную девочку.