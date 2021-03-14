Врач Костинов развеял миф о возможности улучшить иммунитет

Москва, 14 марта. Даже здоровые люди сталкиваются со снижением иммунитета в «межсезонье», но улучшить его невозможно. Об этом заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Михаил Костинов.

Вмешиваться в работу иммунной системы не стоит, так как ее избыточная активность может привести к развитию аутоиммунных заболеваний, передают «Аргументы и факты». Состояние иммунитета определяется еще и наследственностью, поэтому его можно лишь поддерживать.

«Достаточно внимательнее относиться к своему здоровью (это не будет лишним ни в один сезон) и укреплять иммунитет естественными методами — прогулками, умеренной физической активностью, полноценным сном и рациональным питанием», — посоветовал Костинов.

Народные средства, такие как чеснок, имбирь и сельдерей, «облегчают работу иммунной системы», убивая вирусы и бактерии. Самым эффективным средством для укрепления иммунитета является вакцинация.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил, почему антитела исчезают из организма после вакцинации. Он назвал этот процесс естественным.