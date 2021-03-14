Депутат Рады констатировала провал кампании по вакцинации на Украине

Киев, 14 марта. Кампания по вакцинации от коронавируса на Украине не сможет охватить большое количество граждан, многие украинцы отказываются от прививок. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Яна Зинкевич.

По ее словам, эпидемии длятся около трех лет. При этом на быстрое преодоление могут рассчитывать лишь некоторые государства.

«На Украине это вряд ли произойдет, так как всего завезено вроде бы 500 тыс. вакцин, воспользоваться которыми смогут всего 250 тыс. человек. Это очень мало. Даже, рассчитывая на гуманитарную помощь от стран ЕС и ВОЗ, все равно не будет охвачено большое количество людей», — говорит Зинкевич.

Как она отмечает, кампания по вакцинации на Украине «в целом полностью провалена». При этом, по ее мнению, свою роль в этом сыграла закупка индийской вакцины Covishield. Украинцы отказываются от прививок, так как не уверены в безопасности препарата.

«Отказов много, даже в вооруженных силах примерно 90% отказываются, это катастрофа», — резюмировала депутат.

Недавно журналисты американского издания The National Interest посоветовали Киеву отказаться от политизации вопроса борьбы с пандемией коронавируса и закупить российскую вакцину «Спутник V». Они напомнили, что итоги клинических испытаний третьей фазы препарата уже опубликованы в рецензируемом научном журнале и являются достоверными.