IT-специалист Закарян предостерег от личного общения с голосовым помощником

Москва, 14 марта. Голосовые помощники постоянно прослушивают окружающие их звуки, чтобы не пропустить команду хозяина. Безопасность личных данных пользователя стоит совсем не на первом месте.

Разговор с сервисом должен напоминать публичную беседу, посоветовал руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян. С помощником не стоит делиться подробностями личной жизни, здоровья, финансовыми проблемами и другими интимными деталями, передает агентство «Прайм».

«Достаточно вспомнить, что и Apple, и Google до недавнего времени записывали все разговоры, которые ведутся в присутствии голосового помощника (даже в неактивированном режиме) и передавали их сторонним организациям на расшифровку», — отметил специалист.

Разработчики уверяют, что общение с голосовым помощником безопасно, но как дела обстоят на самом деле неизвестно. Сейчас пользователь может отключить ненужную функцию, и сервис уже не сможет его «слушать», однако вероятность утечки информации все равно останется.

Австрийские ученые разработали компьютерную программу, с помощью которой человек может поставить диагноз. Голосовой помощник владеет 36-ю языками и знает симптомы 20 тысяч заболеваний.