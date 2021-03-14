Биолог Шестаков рассказал об опасности упавшей на пол еды

Москва, 14 марта. Употреблять еду можно только с тех поверхностей, в чистоте которых есть уверенность, заявил глава группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков.

Если еда упала на поверхность кухонного стола, которая регулярно обрабатывается чистящими средствами, то она безопасна. Однако, если это произошло в каком-то другом месте, то лучше не рисковать. При падении на пол употреблять пищу не рекомендуется, даже если речь идет о домашней обстановке, передает радио Sputnik.

«Каким бы чистым вам ни казался пол внешне, микробов мы не видим, поэтому нет возможности оценить количество микроорганизмов. В любом случае все, что падает на пол, должно быть утилизировано и ни в коем случае не должно быть съедено», — пояснил он.

Однако не стоит бояться всех микробов, так как многие из них не вредят здоровью. Самыми опасными считаются те, которые попадают к человеку от других людей или животных.

Национальный союз птицеводов ранее призвал не бояться птичьего гриппа. Обезопасить себя от этого заболевания можно путем правильного приготовления и обработки мяса птицы.