Сотни сотрудников Tesla заболели COVID-19 из-за работы в разгар пандемии

Фримонт, 14 марта. Завод Tesla в Калифорнии продолжил свою работу в разгар пандемии, из-за чего коронавирусом заразились не менее 450 сотрудников. Предприятие начало работать в мае прошлого года.

Сначала COVID-19 заболели десять сотрудников. Руководство завода не стало закрывать предприятие на карантин. Тогда количество заболевших начало стремительно расти. Уже в декабре коронавирус подтвердился у 450 работников.

Глава Tesla Илон Маск открыл завод по сборке автомобилей в Фримонте в мае 2020 года. Местные власти препятствовали действиям бизнесмена, однако он настоял на своем. За Илона Маска вступился Дональд Трамп, который тогда занимал должность президента США. Он поручил властям Калифорнии разрешить работу завода Tesla.

На прошлой неделе на предприятии Tesla в калифорнийском Фримонте произошел пожар. Предварительно установлено, что возгорание началось со строящегося здания. К счастью, никто из сотрудников не пострадал.