Мишустин освободил от занимаемой должности замглаву ФАДН Мишина

Москва, 14 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ об отставке заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Михаила Мишина.

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. В нем сказано, что Мишин освобожден от должности из-за перехода на другую работу. Он занимал пост заместителя главы ФАДН с лета 2018 года, передает RT.

Недавно Мишустин освободил еще одного чиновника от должности. По семейным обстоятельствам был отправлен в отставку глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Владимир Белановский.