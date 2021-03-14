АвтоВАЗ займется сборкой автомобиля Renault Sandero третьего поколения

Тольятти, 14 марта. Персонал завода «АвтоВАЗ» готовится приступить к сборке автомобиля Renault Sandero третьего поколения. В настоящее время на производстве изучают особенности его конструкции.

На завод уже был доставлен кузов новой модели. В ближайшее время начнется пробная покраска кузовных элементов. «Пилотная» партия Sandero третьего поколения будет собрана сотрудниками АвтоВАЗа в апреле нынешнего года.

В российском варианте автомобиля будут использоваться бензиновые двигатели 1.6 литра общей мощностью 82, 106 и 113 лошадиных сил. В моторную гамму может войти также 1,3-литровый турбомотор TCe 150 на 150 «лошадок».

В 2020 году в России, как стало известно ранее, подорожали автомобили марки Renault. Рост стоимости составил 10%.