Алексей Панин заявил о желании отказаться от гражданства РФ

Москва, 14 марта. Переехавший в Испанию актер Алексей Панин признался, что не скучает по России. При этом скандально известный артист заявил, что с радостью бы отказался от российского паспорта.

Панин не прочь получить гражданство другого государства. Однако ни одна из европейских стран, включая Испанию, не спешит предоставлять ему свой паспорт.

«Я бы с удовольствием отказался от российского гражданства, если бы мне кто-то дал другое. Пока ни Испания, ни другие государства не горят желанием выдать мне гражданство. Так что я имею вид на жительство», — заявил Панин в ходе эфира на радио «Комсомольская правда».

Актер называет себя «человеком мира» и говорит, что не чувствует Россию своей родиной. Теперь он наведывается в Москву лишь на заработки.

«Я хочу приехать в Россию в баньку зимой, в прорубь попрыгать. Я хочу приехать в Россию сняться в кино, когда пригласят. Были съемки, я прилетал, с удовольствием провел пять дней. Поснимался, вернулся обратно», — резюмировал Алексей Панин.

В конце февраля Панин опубликовал фотографию, на которой запечатлен абсолютно голым. На снимке он сидит на нудистском пляже и протягивает руки к солнцу. Актер посоветовал россиянам забыть о несущем печали прошлом. По мнению 43-летнего Панина, не стоит думать и о будущем, так как оно несет тревоги. Он считает, что радости достоин каждый день.