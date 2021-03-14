Врач Щепеляев рассказал о влиянии пыльцы и смога на заболеваемость COVID-19

Москва, 14 марта. Пыль, выбросы промышленных предприятий и пыльца растений — это аллергены, которые повышают шансы заразиться коронавирусом. Об этом заявил врач-аллерголог Даниил Щепеляев

По словам специалиста, в городской местности статистика заболеваемости коронавирусом хуже, чем в сельской. Ситуация усугубляется не только из-за аллергенов, но и густонаселенности, большого числа контактов между людьми.

Завкафедры факультета педиатрии Астраханского государственного медицинского университета, аллерголог и иммунолог Ольга Башкина, согласилась со словами коллеги и добавила, что люди, страдающие от аллергии, более подвержены воздействию вирусов. С ее слов, около 40% инфицированных COVID-19 страдают от крапивницы.

Башкина подчеркнула, что из-за снежной зимы весной будет высокий уровень опыления. В связи с этим к сезону аллергий необходимо подготовиться заранее, принимая антигистаминные препараты

Недавно, доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как людям, которые перенесли коронавирус, избавиться от кашля. По его словам, никакими таблетками этот недуг не вылечить, помогут только прогулки и правильное питание.