Ученые из США дали пять советов по улучшению качества сна

Москва, 14 марта. Американские ученые обеспокоены наличием в обществе споров о сне и его влиянии на организм человека. Они осветили пять самых популярных тем в журнале Sleep Health.

Продолжительность сна менее пяти часов негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе, мозговом кровообращении и может привести к психическим заболеваниям. Рюмка алкогольного напитка перед сном может помочь быстрее заснуть, но ухудшит качество отдыха. Это связано с тем, что спиртное имеет мочегонный эффект и нарушает фазу быстрого сна.

Телевизор также не оказывает благосклонного влияния на организм человека ночью. Синее излучение нарушает выработку мелатонина, а звук вредит здоровому сну. Неудачные попытки заснуть в течение 15 минут должны стать поводом подняться с кровати и выпить теплого молока или травяного чая. Помочь может чтение книги, но важно это делать вне постели, чтобы та не ассоциировалась с бессонницей.

Человеку следует просыпаться сразу, как прозвонит будильник, так как «досыпание» лишает энергии и придает чувство разбитости. Чтобы помочь организму пробудиться, можно оставлять открытыми шторы и просыпаться от солнечного света.

Пользователь WeChat из Китая недавно развеял популярные суждения о качестве сна. Оно напрямую зависит от регулярности и цикличности.