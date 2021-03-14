Школьника-безбилетника высадили из автобуса в 20-градусный мороз в Магадане

Магадан, 14 марта. Водитель одного из автобусов высадил 13-летнего школьника из-за отсутствия средств на проездном. Прокуратура Магаданской области проводит проверку.

Ребенка высадили из маршрутного такси. На улице было холодно, около 20 градусов ниже нуля. Губернатор Магаданской области Сергей Носов пообещал держать произошедшую ситуацию на контроле и поручил провести разъяснительную работу с перевозчиками.

«Органами прокуратуры области незамедлительно организованы и проводятся проверочные мероприятия по факту действий водителя маршрутного такси, который высадил школьника. У подростка не оказалось средств на транспортной карте», – говорится на сайте прокуратуры региона.

Этот вопиющий случай произошел вопреки новому федеральному закону, который запрещает высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Документ вступил в силу 7 марта. Согласно ему ответственность за высадку малолетних пассажиров ложится на водителей и кондукторов.