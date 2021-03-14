Тренер норвежских лыжников Носсум сравнил россиянина Большунова с медведем

Осло, 14 марта. Российский лыжник Александр Большунов силен как медведь. Об этом заявил тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Носсум.

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Швейцарии, который проходил 13 марта. Россиянин пришел к финишу за 34 минуты 7,1 секунды. Норвежский тренер рассказал, что российский спортсмен очень хорош в даблполинге. Лыжник, по его мнению, обладает «совершенно экстремальными качествами».

«Большунов чрезвычайно хорош в том, чтобы держать максимальную скорость длительное время. Он изматывает нас и своих соперников даблполингом. Он сильный, как медведь», — подчеркнул Носсум.

Второе место в масс-старте занял представитель Норвегии Йоханнес Клебо. Третьим к финишу, по данным RT, пришел еще один норвежец Пол Голберг.

Александр Большунов, как стало известно ранее, скоро женится. На свою свадьбу он пригласил трехкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо.