The Gateway Pundit: демократы игнорируют факты неподобающего поведения Байдена

Вашингтон, 14 марта. Нынешний лидер США Джо Байден, будучи вице-президентом, нарушал личное пространство девочек-подростков и женщин. Красноречивые примеры привел редактор американского СМИ.

Очередной скандал на почве сексуальных домогательств разгорелся в Соединенных Штатах. Бывшая сотрудница департамента экономического развития администрации штата Нью-Йорк Линдси Бойлан рассказала, что ее начальник, губернатор Эндрю Куомо домогался до сотрудниц и запугивал их увольнением. Женщина привела в пример случай, когда, по ее словам, политик предложил ей во время деловой поездки сыграть на раздевание в карты. Кроме того, он поцеловал ее в губы, когда коллеги остались в офисе одни. Вслед за откровением Бойлан высказалась еще одна бывшая подчиненная губернатора Нью-Йорка.

Многие СМИ, политики и активисты набросились на Куомо. Сенатор штата Нью-Йорк провел пресс-конференцию и заявил, что все обвинения ложны, из-за них он не собирается уходить в отставку.

Но нашлись издания в США, которые использовали ситуацию с нью-йоркским сенатором, чтобы напомнить о случаях неподобающего поведения действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Издание The Gateway Pundit опубликовало запись прямой трансляции CSPAN, датированной 6 января 2015 года.

В то время Байден занимал пост вице-президента США. На видео показаны моменты, которые могут смутить зрителей: политик во время фотосессии кладет руку на талии женщин и девочек-подростков, а также зачем-то слишком близко приближается к их волосам. Редактор The Gateway Pundit написал, что Демократическая партия США закрывает глаза на случаи «неподобающего поведения» Байдена, так как нуждается в его поддержке.

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