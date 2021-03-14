Кристину Асмус возмутил вопрос о новых отношениях

Москва, 14 марта. Фанаты до сих с трудом воспринимают развод актрисы Кристины Асмус с комиком Гариком Харламовым, которые казались идеальной парой. Подписчики теперь часто донимают звезду «Интернов» расспросами, желая узнать, нашла ли она нового избранника.

Асмус решила ответить на вопросы фолловеров. В частности, она призналась, что после развода почувствовала себя по-настоящему красивой. Ответила она и на вопрос о новых отношениях.

«По какому критерию вы сделали вывод, что я свободна? Я ни на что не намекаю, просто как по постам о театре или с ребенком можно что-то понять? Хотя, о чем это я? Все же до сих думают, что сцена в «Тексте» была настоящей», — написала с долей возмущения актриса.

Слухи не обходят стороной и Гарика Харламова. Поклонники уже успели приписать ему романы с актрисой Яной Кошкиной и коллегой по сериалу «Гусар» Катериной Ковальчук.

Недавно Харламов опубликовал в Instagram сказку о мужском счастье без женщин. История рассказывает о принце, который однажды попросил руки и сердца принцессы, однако она ответила ему отказом. Герой сказки не впал в уныние, а «жил долго и счастливо, ездил на охоту и рыбалку, каждый день встречался с друзьями и пил много пива».

Сама же Асмус в Instagram признавалась, что после развода общение с бывшим мужем проходит непросто. По ее словам, в их отношениях «все сложно», а Харламов якобы на нее очень обижен.