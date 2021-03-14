Apple прекратит производство колонки HomePod из-за убыточности

Вашингтон, 14 марта. Компания Apple закроет выпуск нерентабельной колонки HomePod, представленной в 2018 году, и сосредоточит усилия на производстве новой «умной» HomePod mini.

Желающие все еще смогут купить устройство, которое пока присутствует на полках в магазинах. Кроме того, те, кто уже успел приобрести эту колонку, будут по-прежнему получать обновления и смогут обслуживаться в сервисных центрах.

Несмотря на высокое качество звука, многие считают, что цена на HomePod несколько завышена — похожие устройства Amazon и Google стоили дешевле. Стоимость колонки Apple в 2019 году составляла 299 долларов. Однако осенью компания представила устройство HomePod mini, которое сразу стало хитом продаж.

Теперь Apple намерена сосредоточить усилия на производстве этой бюджетной версии умной колонки. Цена HomePod mini составляет 99 долларов, однако она так же способна хорошо передавать звук и выполнять функции интеллектуального помощника.

Недавно флагманская модель смартфона Apple iPhone 12 Pro упала в цене на 15%. Изменение стоимости случилось из-за высокого спроса на телефон, а также из-за отлаживания поставок в магазины электроники.