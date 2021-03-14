Гинцбург назвал исключение для применения «Спутника V» онкобольными

Москва, 14 марта. «Спутник V» безопасен для применения людьми с онкологическими заболеваниями. Исключением является случай, когда пациент проходит химиотерапию, заявил Александр Гинцбург.

Такое заявление директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Гинцбург сделал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Также он подчеркнул, что, по словам создателей препарата, прививаться «Спутником V» запрещено людям, страдающим от тяжелых аллергических осложнений по типу отека Квинке. Такой запрет объясняется тем, что у пациента после прививки может случиться анафилактический шок.

«Как показывает первичный опыт, а довольно-таки он уже широкий, потому что прививку эту получили уже, так точно не буду называть, семь миллионов, наверное, людей у нас в стране, показывает, что нет никаких в настоящее время онкологических заболеваний, которые являлись бы противопоказанием к этой прививке. За исключением тех случаев, когда больной находится на химиотерапии, принимает препараты, которые подавляют размножение клеток», — заявил Гинцбург.

Недавно сообщалось, что Александр Гинцбург заявил о доступности в ближайшее время новой российской вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Сам по себе будущий препарат является «облегченным» вариантом оригинального «Спутника V», пишет RT.