Солистка Little Big Таюрская рассказала о домогательствах массажиста

Москва, 14 марта. Солистка группы Little Big Софья Таюрская рассказал историю о сексуальных домогательствах массажиста. Исполнительница пыталась забыть неприятную историю, однако у нее не получилось.

Несколько лет назад Таюрская посетила спа-салон. Однако сеанс массажа закончился для нее слезами.

«Я купила сертификат, пришла на массаж в купальнике. И там огромный, толстый, большой дяденька начинает делать мне массаж. В какой-то момент понимаю, что он касается в районе паха и залезает под трусы. Потом снимает мне лиф и начинает массировать грудь. Меня парализовало», — рассказала она на YouTube-канале блогера Эльдара Джарахова.

Таюрская также сказала, что массажист «периодически клал ей в руку свой половой орган». Она признается, что была очень напугана и ничего не могла сделать для своей защиты.

«Не было насилия, но он меня касался. Это что было? Я вышла и чувствовала себя так кошмарно. Встретились с парнем, рассказала все ему, а он разозлился, обвинил меня. Я просто плакала. Сейчас пытаюсь понять, почему не вскочила... Это такой шок был», — комментирует 29-летняя певица.

Софья рассказала и о непростых отношениях с тем самым бойфрендом. По ее словам, молодой человек часто с ней грубо обращался.

«Говорил, что мне не надо ярко одеваться. Превратил меня в серую мышь. Запрещал мне петь, говорил, что я девочка из деревни. Гнобил меня, заявлял, что у меня жуткий говор. Над моими мечтами смеялся», — жаловалась Джарахову Таюрская.

Недавно Таюрская ответила на слухи о свадьбе с Эльдаром Джараховым. Причиной распространившихся сплетен стал видеоролик основателя Little Big Ильи Прусикина. Он заснял целующихся Таюрскую и Джарахова и акцентировал внимание на дате 12 марта. Поклонники посчитали, что на этот день у них запланировано бракосочетание.