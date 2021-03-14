ЛНР сообщила о ликвидации украинского беспилотника над Донбассом

Луганск, 14 марта. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских военных, координирующий огонь по населенному пункту Молодежное, был уничтожен Народной милицией ЛНР (НМ ЛНР).

Офицер пресс-службы управления НМ ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что сбитый БПЛА предоставил Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные, по которым войска 92-й бригады обстреляли район поселка из минометов. Было выпущено шесть снарядов калибра 82 мм.

Филипоненко заявил, что сбить украинский БПЛА удалось благодаря слаженным действиям расчета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с применением комплекса «Тритон М1». Невозможность ведения воздушной разведки в районе Молодежного вынудила ВСУ прекратить обстрел.

В то время как ополченцы ЛНР сбивают украинские беспилотники ради безопасности населенных пунктов в Донбассе, украинские военные продолжают уничтожать БПЛА ОБСЕ. По данным представителя республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, аппарат мониторинговой миссии подвергся воздействию РЭБ со стороны ВСУ.