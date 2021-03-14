Астрологи назвали пять самых финансово успешных знаков зодиака в 2021 году

Москва, 14 марта. Представителям пяти знаков зодиака особенно повезет в приумножении своего капитала, но для этого стоит быть осторожными в принятии решений и не забывать про обереги.

Тельцы, которые отличаются своей харизмой, станут еще обаятельнее, что принесет успех в финансовом плане. Рожденные под этим знаком зодиака смогут завести новые деловые знакомства и заинтересовать клиентов приобретении товаров или услуг. Этот год станет удачным временем для покупки автомобилей, недвижимости и вложения средств.

Год Быка принесет Близнецам новые возможности и внезапные поступления денежных средств. Астрологи посоветовали представителям этого знака зодиака с умом распоряжаться деньгами и избегать авантюр. Лучшим решением в 2021 году является вложение и покупка недвижимости или ценных бумаг.

Львам, чтобы преуспеть в финансовом плане, стоит показывать свой характер и лидерские качества. Им нужно стать отзывчивыми и начать помогать коллегам, знакомым и партнерам по бизнесу. Такая позиция позволит представителям этого знака добиться успехов в карьере. Астрологи напомнили, что в 2021 году Львам лучше всего забыть о лени и бездействии.

Судьба будет особенно благосклонной к Скорпионам. Их ждут как неожиданные сюрпризы, так и испытания. Звезды желают научить представителей этого знака зодиака чему-то очень важному. Весенние и летние деловые поездки станут для Скорпионов более чем успешными.

Рыбам в завоевании финансового Олимпа помогут интуиция и креативность. Рожденным под этим знаком зодиака свойственно находить простые, но неординарные решения. Чтобы развить эту способность, Рыбам стоит увеличить количество синей и фиолетовой одежды в своем гардеробе и воспользоваться камнем-оберегом авантюрин.

Ранее астрологи перечислили пять знаков зодиака, которых ждет удача в 2021 году. В число «везунчиков» попали Овны, Девы, Скорпионы, Стрельцы и Водолеи.