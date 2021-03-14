Кличко попросили лечь под танк и бросить гранату

Киев, 14 марта. Киевский мэр Виталий Кличко поучаствовал в «инструктаже по территориальной обороне». Ему пришлось лечь под танк и бросить гранату.

Участие в боевой подготовке Кличко принял в ходе своего визита в Киевскую область. Градоначальник ознакомился с тем, как действуют воинские подразделения во время обороны территории. Вместе с ним «инструктаж» прошли заместители мэра и председатели районов столицы.

Впечатлениями от боевой подготовки в учебном центре «Десна» Кличко поделился на своей странице в социальной сети Facebook. Руководство города, по его словам, должно быть готово к любым событиям.

«Была боевая подготовка, стрельбы. Многие из нас служили в армии, но навыки нужно совершенствовать», — подчеркнул мэр Киева.

В конце прошлого года Виталий Кличко выпустил сборник своих смешных цитат. В книгу вошли такие изречения политика, как: «У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине» и «Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть».