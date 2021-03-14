Болгарский журналист объяснил смысл шоу с кинжалом и конем у здания МИД РФ

Москва, 14 марта. Несколько человек в национальных костюмах и в сопровождении коня были задержаны у здания МИД РФ. Зачем нужна была акция, рассказал ее участник, болгарский журналист Борис Анзов.

Устроивших представление задержали 12 марта. Анзов приехал к зданию на черном коне и с кинжалом, чтобы вызвать официального представителя МИД РФ Марию Захарову на лезгинку, рассказал журналист в интервью «ПолитЭксперту».

«Мы хотели, чтобы Мария Владимировна вышла к нам и тоже станцевала с нами лезгинку. Каждый джигит держал в руках по розе. Во время танца они должны были подарить ей цветы», — пояснил он.

По его словам, каждый год он делает что-то необычное для Захаровой в честь 8 Марта. В этом году у него не получилось застать дипломата в здании МИД в праздник, поэтому он решил устроить акцию 12 марта вместе с участниками ансамбля «Пирин».

Выбор кавказских костюмов Анзов объяснил тем, что любит Кавказ, а также тем, что в Болгарии живут горцы. Участники акции также имели при себе игрушечные ножи, кинжалы, пистолеты и гранаты. По словам журналиста, так они хотели обыграть стремление Захаровой приходить к журналистам «во всеоружии».

Акция закончилась для ее участников шестью часами в отделении полиции. Они получили штраф в 500 рублей за мелкое хулиганство. Оружие изъяли для проверки.

Захарова ранее иронично прокомментировала заявление соцсети Twitter по поводу замедления работы сервиса в России силами Роскомнадзора. Дипломат напомнила о блокировке аккаунта экс-президента США Дональда Трампа.