Не трогайте Сережу: Пугачева впервые публично ответила на критику Соседова

Москва, 14 марта. Музыкальный критик Сергей Соседов зарабатывает деньги, осуждая деятельность народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Об этом заявила сама Примадонна в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Соседов раньше высоко оценивал творчество певицы и делал ей множество комплиментов. Сейчас критик кардинально сменил тактику, позволив себе оскорбления в адрес Пугачевой. Реакция Примадонны на публичные выпады телеведущего оказалась неожиданной.

«Не трогайте Сережу! Ему надо как-то зарабатывать. Я это понимаю. Сначала он зарабатывал на том, что хвалил меня, теперь он зарабатывает на том, чтоб меня…» — заявила Пугачева, опустив нецензурное слово, схожее с глаголом «критиковать».

Пугачева воспользовалась моментом и поинтересовалась у собеседников, кто еще ее критикует, помимо Соседова. Певица заверила, что не реагирует на публичное порицание.

Ранее Сергей Соседов заявил, что Пугачева с каждым годом становится все скучнее. Певица уже давно перестала быть отражением того популярного «бренда», сейчас она может спокойно ходить по улице, ее никто не узнает. Последний концерт, который дала Примадонна был полностью «сделанным». Успех шоу принесли театральные трюки, светомузыка и фонограмма. Соседов посоветовал Пугачевой прекратить появляться на публике и общаться с прессой.