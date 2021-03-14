Доктор Комаровский поделился способом избавления от кашля после COVID-19

Москва, 14 марта. Некоторые переболевшие COVID-19 жалуются на навязчивый кашель. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как от него избавиться.

«Волшебных» таблеток от кашля после COVID-19, по словам доктора, не существует. Комаровский посоветовал больше гулять и правильно питаться.

«Облегчат состояние и ускорят возвращение к нормальному самочувствию дозированные физические нагрузки, свежий воздух, прогулки возле водоемов и в лесу, правильное питание, хорошее настроение и позитивный взгляд на мир», — написал врач на своей странице в социальной сети Instagram.

Доктор Комаровский ранее указал на важность приема витамина D. Об этом, по его словам, не должны забывать жители больших городов.