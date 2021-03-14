Италия введет «пасхальный» локдаун после всплеска COVID-19

Рим, 14 марта. Итальянские власти изо всех сил пытаются сдержать рост числа случаев заболевания COVID-19. Поэтому на Пасху страну ожидает очередное усиление карантинных мер.

Начиная с понедельника, итальянцы в густонаселенных регионах будут обязаны оставаться дома, за исключением работы и некоторых других существенных причин. «Пасхальный» локдаун действует в Италии уже второй год подряд.

Последние шесть недель число ежедневно фиксируемых случаев заболевания коронавирусом по всей стране превышает 25 тыс. Власти связывают это с нехваткой и задержкой новых партий вакцины. Чиновники предупреждают, что они быстро теряют позиции в борьбе с новыми, более заразными штаммами. По данным Университета Джонса Хопкинса, только 3% итальянцев прошли вакцинацию.

«Италия вводит около 170 тыс. доз в день — наша цель состоит в том, чтобы утроить эту цифру», — цитирует премьер-министра страны Марио Драги Fox News.

Более 100 тыс. итальянцев умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Это второй по величине показатель в Европе после Великобритании.

Отмечается, что пасхальная служба папы римского Франциска, скорее всего, состоится раньше, чтобы верующие не нарушали комендантский час. Итальянцам, которые не заняты на структурах жизнеобеспечения, приказано оставаться дома большую часть праздников.

Все больше государств отказываются или приостанавливают применение вакцины против COVID-19, разработанной британо-шведской компанией AstraZeneca. В числе таких стран оказались Австрия, Дания, Норвегия и Исландия. К тому же применять препарат пока не готовы в Испании, Румынии, Болгарии, Эстонии, Литвы, Латвии, Кипра и Италии.