Захарова рассказала об информационной кампании против «Спутник V»

Москва, 14 марта. Россия смогла «переломить хребтину информационной гидре», которая пытается оклеветать вакцину против COVID-19 «Спутник V», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Несмотря на это, информационная кампания против вакцины российского производства еще не завершена. «Западники» сами сделали первые шаги к ее сворачиванию, начав вакцинироваться «Спутником V» и просить поставить препарат в Европу, заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Все, что они [страны Запада] говорят, заявляют и делают — от бессильной злобы. Все, о чем говорят наши западные партнеры, непосредственным образом связано с <...> дискуссией [о вакцинации в России], <...> крыть нечем, нечем отвечать», — пояснила Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать в политизированной гонке вакцин от коронавируса. Многие мировые СМИ распространяют недостоверную информацию об отношении Москвы к этому процессу, пишет RT.