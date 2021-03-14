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Захарова рассказала об информационной кампании против «Спутник V»

Захарова рассказала об информационной кампании против «Спутник V»

Москва, 14 марта. Россия смогла «переломить хребтину информационной гидре», которая пытается оклеветать вакцину против COVID-19 «Спутник V», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Несмотря на это, информационная кампания против вакцины российского производства еще не завершена. «Западники» сами сделали первые шаги к ее сворачиванию, начав вакцинироваться «Спутником V» и просить поставить препарат в Европу, заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Все, что они [страны Запада] говорят, заявляют и делают — от бессильной злобы. Все, о чем говорят наши западные партнеры, непосредственным образом связано с <...> дискуссией [о вакцинации в России], <...> крыть нечем, нечем отвечать», — пояснила Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать в политизированной гонке вакцин от коронавируса. Многие мировые СМИ распространяют недостоверную информацию об отношении Москвы к этому процессу, пишет RT.

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