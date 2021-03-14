Шейнин начал новый выпуск программы «Время покажет» с неожиданного заявления

Москва, 14 марта. Ведущий известной политической телепередачи на Первом канале Артем Шейнин вернулся в эфир после нескольких недель отсутствия и обескуражил аудиторию в эфире.

Журналист и телеведущий Артем Шейнин начал вести политическое ток-шоу «Время покажет» с 2016 года. За свою деятельность он был удостоен благодарности от президента РФ «за информационное обеспечение и активную общественную деятельность по развитию гражданского общества в Российской Федерации». Ведущий вновь вернулся на телеэкран и начал очередной эфир с заявления, которое никто не ждал от него в этот день. Он обратился к женщинам и поздравил их с 9 марта.

«Начать хочу с того, что всех женщин поздравить с 9 марта. Это прекрасный весенний праздник», — сказал Шейнин.

Телеведущий, предвосхитив недоумение публики, попросил не удивляться его речи. По мнению журналиста, его привлекла некая непредсказуемость такого поздравления, которое в этот день никто не ожидает услышать. Шейнин считает, что женский праздник отмечать 9 марта, глупее, чем 8-го числа первого месяца весны.

«Я понятия не имею, с чем вас поздравляют 8 Марта. Но 9 марта я этого делать не должен. И поэтому мне очень приятно вас поздравить, с чем хотите. С тем, что вы милые, прекрасные, любимые, замечательные. Прелесть этого дня ровно в том, что никто от тебя этого не ждет и ты говоришь, потому что хочется сказать», — объяснился Шейнин.

Временное отсутствие Артема Шейнина в эфире вызвало среди фанатов телепередачи множество вопросов. Многие телезрители и пользователи Сети отметили, что Шейнин пропадает именно после праздников. Причины, по которым телеведущий исчезает, рассказали продюсеры программы.