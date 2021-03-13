Пушков указал на беспринципность Зеленского

Москва, 13 марта. Призыв президента Украины Владимира Зеленского к сплочению депутатов от партии «Слуга народа» говорит о беспринципности главы государства. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Зеленский, делая свое заявление, имел в виду «тотальную поддержку со стороны «слуг народа» любого его нового «беспринципного» решения. Этот призыв превращает «слуг народа» в «просто слуг».

«Был у него вроде как принцип — не трогать русский язык. Тронул. [...] Был принцип — готовность встать на колени ради мира. Отменен: на колени предложено встать жителям ДНР/ЛНР», — написал Пушков своем Telegram-канале.

Ранее Алексей Пушков раскритиковал решение Владимира Зеленского о закрытии трех украинских телеканалов. Он заявил, что верить словам лидера Незалежной нельзя.