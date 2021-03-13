Юрий Шатунов признался, что «любит выпить»

Москва, 13 марта. Певец Юрий Шатунов признался, что употребляет алкоголь. Правда, делает он это редко и под определенные блюда.

Экс-солист «Ласкового мая» уже давно живет в Германии, периодически возвращаясь в Россию на гастроли и ток-шоу. Он редко делится откровениями, однако недавно раскрыл детали своей жизни за рубежом. Недавно Шатунов заявил, что употребляет спиртные напитки. Однако он делает это в малых количествах и лишь под определенные блюда.

«Если честно — бухаю иногда! Выпить люблю под белую рыбу, мясо или воблу, например», — иронично отметил артист.

При этом музыкант ведет здоровый образ жизни и выглядит значительно моложе своих 47 лет. Недавно телеведущая Анфиса Чехова призналась, что Шатунов был ее кумиром и «первой сексуально-ролевой моделью». Певица Катерина Голицына в свою очередь призналась, что была шокирована первыми песнями «Ласкового мая». По ее словам, никто из профессиональных музыкантов не мог объяснить успех коллектива.

Ранее сообщалось, что Юрий Шатунов выиграл у Андрея Разина суд по делу об использовании фонограммы. Продюсер не смог доказать, что исполняет песни «Ласкового мая» собственным голосом. Шатунов заявлял, что после распада «Ласкового мая» Разин не только устраивал концерты с хитами группы, но и шантажировал его.