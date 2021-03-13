Гинцбург: около 70% населения РФ планируется вакцинировать к ноябрю

Москва, 13 марта. Вакцинировать от коронавируса к ноябрю этого года планируется 60–70% россиян. Об этом заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Такие показатели позволят взять под контроль ситуацию с распространением COVID-19 на территории России, передает RT. Однако говорить о победе над пандемией в глобальном смысле можно только после вакцинации большинства населения планеты, отметил Гинцбург в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live».

Массовая прививочная кампания от коронавируса стартовала в России 18 января. Жители страны могут бесплатно вакцинироваться препаратами «Спутник V» или «Эпиваккорона». Обе вакцины зарегистрированы на территории России.Сам Гинцбург считает «Спутник V» самой эффективной вакциной среди всех зарегистрированных препаратов от коронавируса в мире.