Определена стоимость системы опреснения морской воды в Ялте

Симферополь, 13 марта. Система опреснения морской воды в Ялте обойдется в 3 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Опреснительная установка будет использоваться для водоснабжения Ялты. Источники финансирования проекта есть, и к работе по созданию этой системы уже приступили, отметил глава региона Аксенов.

«Только опреснение даст гарантированный результат. По Ялте, по ялтинской площадке, общий объем средств, который проектировали, около 3 млрд рублей», – прокомментировал Аксенов.

Завершить все работы планируют к началу курортного сезона. Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла еще в 2014 году. Сейчас жители получают воду из местных источников. Из-за засухи они обмелели, а люди получают питьевую жидкость по часам утром и вечером.

Правительство России поручило создать две опреснительные установки, которые смогли бы давать по 20 тысяч кубометров воды в сутки. Кроме Ялты система появится в Симферополе. К проектированию уже приступил подрядчик. Оборудование будет отечественного производства.