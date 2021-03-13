Матвиенко прокомментировала смерть сенатора Пономарева

Москва, 13 марта. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора от Тюменской области Михаила Пономарева. Она назвала его ответственным и опытным человеком.

Пономарев на протяжении всей жизни служил своему Отечеству, написала Матвиенко в телеграмме в адрес Тюменской областной думы. Он внес большой вклад в социально-экономическое развитие Уральского федерального округа и достойно представлял интересы Тюменской области в Совфеде РФ, приводит RT слова Матвиенко.

«Ему были присущи качества, которые ценили все, кто его знал, — искренность, надежность и уважение к людям. Таким он и останется в нашей памяти», — написала Матвиенко.

Михаил Пономарев скончался 13 марта в возрасте 67 лет. Предварительно установлено, что смерть сенатора наступила в результате остановки сердца. В 2007 году Пономарев одержал победу на выборах в Тюменскую областную думу. В 2011 и 2016 годах его переизбрали на эту должность. После этого он был делегирован в Совфед РФ.