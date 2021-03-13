Доктор Мясников указал на важность вакцинации от COVID-19 для пожилых

Москва, 13 марта. Вакцинация от коронавируса никогда не станет обязательной. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Людей можно заставить носить защитные маски. Их можно штрафовать за неисполнение введенных ограничений. При этом минимальный теоретический риск побочных эффектов вакцины делает принудительные прививки «этически невозможными», отметил Мясников.

Необходимо, по его словам, стимулировать вакцинации. В первую очередь следует привить группы риска — людей с хроническими болезнями и пожилых.

«Если у вас есть пожилые и большое родственники — донесите им, что для них вакцинация обязательна! На одной чаше весов — умеренное повышение температуры, легкая болезненность в месте укола и временное недомогание (максимум), на другой — жизнь!» — подчеркнул врач в своем Telegram-канале.

Доктор Мясников ранее назвал главный плюс вакцинации от COVID-19. Вакцина, по его словам, точно защитит от новых штаммов коронавируса. Того же пока нельзя сказать об антителах, образовавшихся после болезни.