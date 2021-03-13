РФС назвал недопустимой ситуацию с избиением футболиста после матча ЮФЛ

Москва, 13 марта. Несколько игроков ФК «Чертаново» избили футболиста «Локомотива». Инцидент прокомментировали в Российском футбольном союзе (РФС).

Пострадавшим оказался защитник «Локомотива» Максим Шнапцев. Сейчас он находится в больнице с сотрясением мозга и переломом. Спортсмена избили игроки «Чертаново» после матча Юношеской футбольной лиги-2 (ЮФЛ-2).

РФС считает недопустимым проявление агрессии в рамках ЮФЛ. Организация уже запросила разъяснения у обоих клубов, чтобы разобраться в ситуации, сообщают СМИ.

Матч 17-го тура ЮФЛ-2 с участием «Локомотива» и «Чертаново» прошел 13 марта на стадионе «Сапсан Арена». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «железнодорожников».

ФК «Спартак» ранее одержал победу над «Динамо» в рамках матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Игра прошла на стадионе им. Льва Яшина и завершилась со счетом 2:1.