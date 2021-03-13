Лучшие экранизированные сценарии Александра Гетмана

Ушел из жизни Александр Гетман — заслуженный деятель искусств РФ, актер, сценарист и режиссер. На протяжении 15 лет он возглавлял Театр «На Литейном», а также был одним из создателей фестиваля «Пять вечеров». Его сценарии становились основой не только театральных поставок, но и кинофильмов. Федеральное агентство новостей вспомнило самые известные работы Гетмана.

«Будни и праздники Серафимы Глюкиной» (1988)

Двухсерийный фильм о судьбе интеллигентной и гордой женщины Серафимы Глюкиной, которая работает экскурсоводом в музее. Главную героиню сыграла Алиса Фрейндлих. Картина показывает экзистенциальный «нуар» и реалии перестроечного Ленинграда с километровыми очередями и прочими «радостями» того периода.

«Кончина» (1989)

Фильм рассказывает о жизни сельчан в сталинскую эру. Действие разворачивается в селе Пожары колхоза «Власть труда» вокруг умирающего председателя Евлампия Лыкова. Картина раскрывает множество моральных и экономических противоречий того периода. Фильм снят по мотивам одноименной повести советского писателя Владимира Тендрякова.

«Счастливый неудачник» (1993)

Действие картины разворачиваются в 1930-е годы в Ленинграде. Главный герой — юный пионер, живущий в коммуналке на Васильевском острове. В основе фильма — автобиографическая книга петербургского писателя Вадима Шефнера. Александр Гетман не только написал сценарий картины, но и был ее продюсером.

«Крутой маршрут» (2008)

Фильм-спектакль театра «Современник», который посвящен жертвам сталинских репрессий. Режиссером выступила Галина Волчек. Создан по мотивам первой части одноименной автобиографической книги Евгении Гинзбург. Спектакль показывает 18 лет заключения молодой журналистки, параллельно рассказывая о поломанных женских судьбах.

Александр Гетман умер 12 марта на 83-м году жизни. Как сообщал источник ФАН, заслуженный деятель скончался в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. По предварительным данным, Гетман умер от возрастных осложнений, которые были усугублены болезнью Паркинсона. Прощание с режиссером состоится 15 марта.