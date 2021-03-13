Мэр Ниццы Эстрози призвал власти Франции разрешить ввоз «Спутника V»

Париж, 13 марта. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози обратился к медицинским властям Франции с призывом обеспечить регион «Спутником V». Об этом он написал в своем Twitter.

Кристиан Эстрози мог самостоятельно обеспечить закупку российской вакцины «Спутник V» для Ниццы, но решил попросить разрешения у французских властей. Ницца, по его словам, является «международной столицей со связями». И это проявилось год назад, когда регион смог обеспечить жителей средствами индивидуальной защиты.

«Я хочу больше децентрализации, чтобы передать нам полномочия, которые позволят нам быть более эффективными», — добавил Эстрози.

Если российская вакцина от коронавируса будет одобрена европейским и французским регуляторами, то никаких препятствий по ее использованию в стране не будет, рассказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Немецкий депутат Алис Вайдель выразила надежду, что «Спутник V» имеет те же шансы на одобрение ЕС, что и другие вакцины от коронавируса. Разрешение на использование российского препарата позволит сохранить реальную конкуренцию в Европе.