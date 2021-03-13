Санкт-Петербург, 13 марта. Актер, режиссер Александр Гетман скончался 12 марта. По предварительным данным, он умер от возрастных осложнений, усугубленных болезнью Паркинсона.

Он умер, находясь в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, сообщил ФАН источник, знакомый с ситуацией. При этом специалисты не диагностировали у актера коронавирусную инфекцию. Прощание с режиссером состоится 15 марта в морге НИИ Джанелидзе.

Александр Гетман возглавлял театр «На Литейном» 15 лет. Его карьера началась в Рижском театре русской драмы. Кроме того, его знают, как одного из создателей театрального фестиваля «Пять вечеров» имени драматурга и сценариста Александра Володина.