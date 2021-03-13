Гинцбург назвал «Спутник V» самой качественной вакциной от коронавируса

Москва, 13 марта. Российский препарат от COVID-19 является самым качественным, заявил микробиолог, директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцина «Спутник V» находится на первой позиции среди всех вышедших в мире в массовый оборот вакцин от коронавируса. Об этом Гинцбург рассказал на YouTube-канале Соловьев Live.

Кроме того, микробиолог заявил, что препарат показал одинаковую эффективность среди всех возрастных групп. Также продолжительность действия вакцины может превышать двухлетний срок.

Специалисты турагенства рассказали, что почти четверть россиян готовы привиться от коронавируса, чтобы поехать за границу. При этом, количество желающих вакцинироваться постоянно растет.