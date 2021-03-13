Общественники поблагодарили российских социологов за работу в ЦАР

Координатор движения «Сознательное поколение» Ален Де-Кома выразил благодарность российским социологам и лично Максиму Шугалею за проведенную в ЦАР научную работу.

Де-Кома подчеркнул, что на фоне непрекращающегося гражданского конфликта мнение простых жителей ЦАР долгие годы никого не интересовало. Проведение социологического опроса россиянами свидетельствует, что страна встала на верный путь развития.

«Когда политикам интересно мнение простых граждан, это признак цивилизованной страны. Спасибо Максиму Шугалею, нашему российскому другу, за его исследование Центральноафриканской Республики. Это укрепляет статус нашей страны», — заявил эксперт.

Российский социолог и директор «Фонда защиты национальных ценностей» (ФЗНЦ) Максим Шугалей представил данные опроса местных жителей о ситуации на конференции в столице ЦАР. Согласно результатам, свыше 91% респондентов считают, что партнерство между Москвой и Банги в области обеспечения порядка положительно сказалось на обстановке в африканской стране.