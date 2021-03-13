Гинцбург: вакцина «Спутник лайт» почти готова к применению

Москва, 13 марта. Новая российская вакцина от COVID-19 «Спутник лайт» станет доступна в ближайшее время. Об этом заявил микробиолог, директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Спутник лайт» является «облегченным» вариантом препарата «Спутник V». Вакцина скоро станет доступной для граждан, заявил Гинцбург на YouTube-канале Соловьев Live. Сейчас осуществляется регистрация препарата. Также микробиолог выразил надежду, что к ноябрю 70% населения России будет провакцинировано.

Вторая фаза клинических испытаний «Спутник Лайт» уже завершилась. Об этом 5 марта рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Исследователи получили разрешение на проведение третьей фазы испытаний.