Сенатор от Тюменской области Пономарев скончался в возрасте 67 лет

Москва, 13 марта. Зампред комитета Совфеда по экономической политике, сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев умер на 68-м году жизни.

По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в аппарате Совфеда.

Пономарев победил на выборах в депутаты Тюменской областной Думы в 2007 году, также был избран на эту должность в 2011 и 2016 годах. Позже был делегирован в Совфед РФ. Сенатор был награжден Орденом Дружбы и Орденом Почета, а также признан почетным гражданином Башмаковского района Пензенской области.

Ранее стало известно о кончине актера, режиссера и экс-главы петербургского театра "На Литейном" Александра Гетмана. Деятель культуры возглавлял театр на протяжении 15 лет.