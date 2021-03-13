Сбежавшая невеста: топ-5 российских звезд, расторгнувших отношения накануне свадьбы

Все помнят романтическую комедию режиссера Гэрри Маршалла «Сбежавшая невеста» с очаровательными актерами в главных ролях Ричардом Гиром и Джулией Робертс. Зрителю может показаться, что подобные истории выдумка, однако в жизни такое тоже случается. ФАН нашел тех самых «сбежавших невест», которые расторгли отношения незадолго до свадьбы.

Анастасия Волочкова и ее таинственный Олег

О намерении выйти замуж скандально известная балерина Анастасия Волочкова рассказала в своем Instagram. Там с регулярной периодичностью появлялись фото с неизвестным мужчиной по имени Олег, однако его лица 44-летняя танцовщица не открывала. А после отдыха на Мальдивах с загадочным «Мистером Х» королева шпагатов заговорила о свадьбе.

После своего дня рождения Анастасия кардинально изменила свое решение и заявила, что не собирается идти под венец, объясняя это тем, что штамп в паспорте не главное. Многие предположили, что того самого Олега и не было вовсе, а может, Настя и есть та самая современная «сбежавшая невеста».

Бузова и Дава

Громкое расставание телеведущей Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна (Дава) прогремело на всю страну. Пара довольно длительное время была вместе, но их романтическим отношениям не суждено было получить официального подтверждения.

Ольга и Давид на отдыхе на Мальдивах даже сыграли шуточную свадьбу, но вернувшись в Москву в свой день рождения поющая ведущая решила расторгнуть любовную связь громким скандалом.

Поклонники знаменитостей до сих ломают голову, что случилось между возлюбленными на самом деле. Правда ли, что Давид агрессивно вел себя по отношению к Ольге или их отношения были продиктованы контрактом, а может после шуточной свадьбы Ольга поняла, что настоящий брак не для нее и сбежала. Хотя поговаривают, что пара воссоединилась и скрывает свои отношения.

Анастасия Крайнова и Александр Носик

На момент отношений с певицей Анастасией Крайновой актер Александр Носик состоял в браке, но влюбился в молодую артистку. В семье Носика не было детей и этот факт актера крайне расстраивал. Встреча с Крайновой вселила в него надежду, что он таки сможет стать отцом. Актер развелся.

В паре Крайновой и Носика начались обсуждения и подготовка к свадьбе. Артист очень хотел наследников, о чем прямо заявил своей избраннице, та на первый взгляд восприняла эту идею благосклонно. Однако до свадьбы дело так и не дошло. Как оказалось, певица не хотела становиться домохозяйкой, что не устроило актера.

Светлана Ходченкова и Георгий Петришин

Актриса Светлана Ходченкова и российский предприниматель Георгий Петришин прошли гораздо дальше своих коллег в плане замужества. У пары было уже все готово: организована роскошная свадьба, оставалось лишь дождаться главного — невесту. Но актриса возьми и передумай в самый последний момент. Ходченкова просто не явилась на свою же свадьбу.

Такой поворот событий породил множество слухов. Судачили, что таким образом артистка отомстила своему избраннику за измену. Как оказалось, Петришин был «бабником». И никакие красивые ухаживания не спасли их отношения от такого громкого провала.

Виктория Лопырева и Федор Смолов

Звание еще одной «сбежавшей невесты» по праву можно присудить телеведущей Виктории Лопыревой. Невеста просто не явилась на свадьбу в назначенный день и час. До сих пор не известно, что послужило причиной подобного решения, может то были ссоры с российским футболистом Федором Смоловым или другие причины, но факт остается фактом — отношения не были официально зарегистрированы.

Сама же Лопырева своему поведению дала простое объяснение — она переволновалась и не смогла выйти к избраннику. В дальнейшем возлюбленных ожидало расставание.