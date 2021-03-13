«Спартак» переломил ход встречи и одержал победу над «Динамо» в матче РПЛ

Москва, 13 марта. Московское дерби между «Спартаком» и «Динамо» закончилось победой «красно-белых» со счетом 2:1. Встреча состоялась на стадионе имени Льва Яшина.

Матч для подопечных Доменико Тедеско начался с пропущенного мяча. Автоголом отметился защитник «Спартака» Павел Маслов на 18-й минуте матча.

В середине первой половины игры атакующий полузащитник «красно-белых» Виктор Мозес сравнял счет. Во втором тайме нападающий Александр Соболев вывел «Спартак» вперед и поставил точку в матче.

Несколько туров назад «красно-белые» принимали у себя дома казанский «Рубин». Столичный клуб не смог ничего противопоставить подопечным Леонида Слуцкого и уступил со счетом 0:2.