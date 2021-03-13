Вакцина «Спутник V» оказалась эффективной для людей всех возрастов

Москва, 13 марта. Российская вакцина «Спутник V» показала одинаковую эффективность во всех возрастных категориях. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцина одинаково эффективна для людей всех возрастов. Сейчас она занимает первую позицию по своему качеству среди других выпущенных препаратов от коронавируса. Продолжительность действия российского «Спутника V» может составлять свыше двух лет. А уже к ноябрю около 70% населения сделают прививку, рассказал Александр Гинцбург на YouTube-канале Соловьев Live.

«Спутник V» могут одобрить в Евросоюзе. Об этом рассказала сопроводитель фракции «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. У российской вакцины есть все шансы получить разрешение к использованию, как и у других препаратов.