Москва, 13 марта. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пытается стать «миротворцем». Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Кравчук заявил, что Киев проводит консультации о привлечении США к участию в переговорах по Донбассу. Бальбек прокомментировал заявление украинского политика.

«Это лишь его личная инициатива. Он хочет стать миротворцем международного уровня», — сказал депутат ГД РФ.

Подобные громкие заявления на самом деле скрывают нежелание Киева выполнять Минские соглашения, считает Бальбек. Более того, крайне сомнительно, что Вашингтон согласится на переговоры по Донбассу.

Ранее сообщалось, что Бальбек указал на место блогера Алексея Навального и ангажированность ЕСПЧ.