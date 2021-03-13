Лера Кудрявцева представила актеру Панкратову-Черному его дальнюю родственницу

Москва, 13 марта. Народный артист РФ Александр Панкратов-Черный стал гостем программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Телеведущая представила звезде советского кино его дальнюю родственницу Зинаиду. Девушка рассказала, что живет в Норильске и является внучатой племянницей Панкратова-Черного.

«Я о вашем существовании не знал», — честно признался актер.

При этом артист добавил, что все родственники появились, когда он стал известным. Зинаида ничего не ответила на его откровенные слова. Девушка вручила Александру галстук-бабочку, добавив, что знает о любви актера к этому аксессуару.

Гостья программы сказала, что интерес к Панкратову-Черному у нее проснулся после просмотра семейных фотографий. Она пояснила, что ее бабушка Люба является двоюродной сестрой актера. Звезда комедии «Мы из джаза» подтвердил, что знал эту женщину и она действительно являлась его родственницей.

В эфире программы артист также рассказал о своей любви к красавицам. По его словам, он не мог контролировать свой пылкий характер и «гулял». Но супруга Юлия Монахова каждый раз прощала мужа, она никогда не говорила с ним о разводе.