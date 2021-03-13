СМИ узнали о развертывании сверхсекретных американских БПЛА RQ-170 Sentinel

Вашингтон, 13 марта. Данные о развертывании сверхсекретных американских беспилотников RQ-170 Sentinel впервые попали в средства массовой информации.

Как сообщает издание The Drive, упоминание об использовании RQ-170 Sentinel было найдено в официальном сообщении о визите генерала Марка Келли и главного мастер-сержанта Дэвида Уэйда на авиабазу ВВС США в Неваде. Данная информация впервые была раскрыта по собственной инициативе военных ВВС США.

Естественно, место размещения беспилотников остается неизвестным. Но по мнению автора The Drive, сроки указывают на вероятность использования беспилотников в Иране или Северной Корее.

На данный момент вся информация о RQ-170 Sentinel остается засекреченной, хоть существование беспилотников и было признано еще десять лет назад.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о намерении Индии закупить американские БПЛА на сумму три миллиарда долларов.