Народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова ушла из жизни

Казань, 13 марта. Заслуженная актриса театра и кино Нажиба Ихсанова скончалась в возрасте 83-х лет. Об этом сообщил Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала.

Причины и обстоятельства смерти не уточняются. По информации театра, гражданская панихида пройдет15 марта. Президент Татарстана Рустам Минниханов принес свои соболезнования в связи со смертью Ихсановой.

Свою карьеру актриса начала в 1961 году в Татарском государственном академическом театре имени Галиаскара Камала. Звание Народной артистки Татарстана Ихсанова получила в 1982 году, а звание народной артистки РФ — в 2000.

Недавно стало известно о смерти актера, режиссера и сценариста Александра Гетмана, который возглавлял театр "На Литейном". Гетман скончался 12 марта